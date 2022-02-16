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Весы Xiaomi Amazfit Smart Scale (A2003)

Фото - Весы Xiaomi Amazfit Smart Scale
Фото 5
от 3 490  до 3 990 р.
  
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Xiaomi Amazfit Smart Scale
большая нагрузкасмарт весырежим гостядиагностическиеиндекс массы
Цвет
Тип весов
напольные
Механизм
электронный
Максимальный вес измерений
180 кг
Цена деления
100 г
Единицы измерения
кг / фунты / стоуны
Функции
автоматическое включение
автоматическое выключение
синхронизация со смартфоном
Измерения показателей
% жировой ткани
уровня висцерального жира
% жидкости организма
% мускульной массы
% костной массы
уровня базального метаболизма (BMR)
физического возраста
расчет индекса массы тела
Гостевой режим
Материал платформы / чаши
стекло
Скрытый дисплей
Питание
4xAAA
Размеры
320x320x25 мм
Официальный сайт
amazfit.com
Дата добавления на E-Katalog
январь 2021
Маркировка производителя
A2003

Синхронизация с приложением Zepp поможет узнать количество потраченных калорий во время занятий одним из 18 видов спорта.
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Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
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Купить Xiaomi Amazfit Smart Scale

Amazfit Amazfit Smart Scale

Удобная доставка. Кэшбэк за покупки. Весы напольные Amazfit Smart Scale (A2003) Aurora Blue
Маркетплейс: Sbermegamarket.ru  Manom С нами 1 год
Доставка: по Москве
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3 990 р.
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AMAZFIT Smart Scale 6971828190034

Manom.ruМенее года
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
Пожаловаться
3 490 р.
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Динамика цен на Xiaomi Amazfit Smart Scale

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    Весы Xiaomi Amazfit Smart Scale
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