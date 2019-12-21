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Монитор Philips 245E1S 24 "
Монитор Philips 245E1S/00
тип матрицы экрана: IPS | разрешение 2560x1440 (16:9)| макс. частота обновления кадров 75 Гц | время отклика 4 мс| контра... ещестность 1000:1| яркость 250 кд/м²| углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178° | подключение: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA (D-Sub), выход аудио стерео| подсветка без мерцания|TTT.ruС нами 1 год
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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|15 027 р.
Philips Philips 245E1S
Монитор Philips 245E1S обеспечиваtт кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440. Дисплеи оснащены высокоп... ещероизводительнымTechnopoint.ruНовый магазин
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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|13 999 р.
Монитор Philips 245E1S
Elecity.ruС нами 1 год
Доставка: по Москве
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|14 189 р.
23.8" Монитор Philips 245E1S, черный
Необходима предоплата. Монитор E-Line 24" обеспечивает потрясающую картинку в стильном корпусе для создания эффектного рабоче... ещего места. Просматривайте изображение в формате Quad HD и наслаждайтесь плавными переходами с технологией AMD FreeSync.Ozon.ruС нами более 10-ти лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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|15 507 р.
Монитор Philips 245E1S (черный)
Монитор Philips 245E1S (черный)Mobimarkets.ru
Доставка: по Москве
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|12 500 р.
Цветопередача, разрешение, 75 Гц, время отклика, DP, отсутствие рамок и бесполезных динамиков за разумные деньги.
Не нашел.
Сергей:
Цвета, разрешение. Отличный монитор за свои деньги.
дизайн подставки
Philips 245E1S
vs
Acer Nitro VG240YU
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