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Монитор Philips 245E1S 24 " (245E1S/01)

Фото - Монитор Philips 245E1S 24 "
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от 12 500  до 15 507 р.
  
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Philips 245E1S 24 "
2019 годFreeSyncтонкая рамкахороший NTSCхороший sRGB
Диагональ:24 "
Разрешение:2560x1440 (16:9)
Матрица:IPS, отклик 4 мс
Частота:75 Гц
Контрастность:1 000:1
Яркость:250 кд/м2
Разъемы:VGA, HDMI, DisplayPort
Функции:Flicker-Free
Тонкорамочный монитор-стиляга для работы и развлечений, который впишется под стать как деловой офисной обстановке, так и расслабленной домашней атмосфере. Экран модели использует в качестве подложки IPS-матрицу формата QaudHD (2560х1440 пикселей) восьмибитной разрядности. Он имеет частоту обновления 75 Гц, демонстрирует пиковую яркость 250 кд/м² и время отклика порядка 4 мс (при переключении от серого пикселя к серому). К тому же для дисплея Philips 245E1S заявлен 117-процентный охват треугольника цветового пространства sRGB, что выступает гарантом правильной цветопередачи монитора. Используемый в модели режим LowBlue снижает уровень вредного излучения в синей части спектра, а технология Flicker-Free регулирует яркость и устраняет мерцание LED-подсветки. Выходы на борту монитора представлены аналоговым VGA-разъёмом, интерфейсом DisplayPort версии 1.2 и HDMI-портом версии 1.4. Подставка монитора предусматривает возможность регулировки наклона экрана на угол от -5° до 20° для удобной работы.
Все  характеристики

Купить Philips 245E1S 24 "

Монитор Philips 245E1S/00

тип матрицы экрана: IPS | разрешение 2560x1440 (16:9)| макс. частота обновления кадров 75 Гц | время отклика 4 мс| контра... ещестность 1000:1| яркость 250 кд/м²| углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178° | подключение: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA (D-Sub), выход аудио стерео| подсветка без мерцания|
TTT.ruС нами 1 год
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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15 027 р.
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Philips Philips 245E1S

Монитор Philips 245E1S обеспечиваtт кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440. Дисплеи оснащены высокоп... ещероизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами. В IPS-дисплеях Philips используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными T
Technopoint.ruНовый магазин
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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13 999 р.
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Монитор Philips 245E1S

Elecity.ruС нами 1 год
Доставка: по Москве
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14 189 р.
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23.8" Монитор Philips 245E1S, черный

Необходима предоплата. Монитор E-Line 24" обеспечивает потрясающую картинку в стильном корпусе для создания эффектного рабоче... ещего места. Просматривайте изображение в формате Quad HD и наслаждайтесь плавными переходами с технологией AMD FreeSync.
Ozon.ruС нами более 10-ти лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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15 507 р.
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Монитор Philips 245E1S (черный)

Монитор Philips 245E1S (черный)
Mobimarkets.ru
Доставка: по Москве
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12 500 р.
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АксессуарыВсе аксессуары для Philips 245E1S →
Отзывы 2
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Многим не нравится подставка. Мне все равно. Стоит моник и ладно.
  #
Цветопередача, разрешение, 75 Гц, время отклика, DP, отсутствие рамок и бесполезных динамиков за разумные деньги.
Не нашел.
Сергей
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отличная модель, очень понравилось
  #
Цвета, разрешение. Отличный монитор за свои деньги.
дизайн подставки
Александр Б
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