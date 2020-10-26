- Гаджеты
- Компьютеры
- Фото
- TV
- Аудио
- Бытовая техника
- Климат
- Дом
- Детские товары
- Авто
- Инструмент
- Туризм
- Спорт
- Часы и украшения
- Еще+
|
|
Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "
iiyama Монитор iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
Доставка от 1 рубля. Кэшбэк до 25%.Маркетплейс: Goods.ru Atbook Менее года
Доставка: по Москве
Пожаловаться
|13 903 р.
Продавец: Atbook
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
22.5" (1920x1200), 16:10, TFT IPS, 250 кд/м2, 4 мс, по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, подключение: D-Sub, DisplayPort... еще, USB, черный, 5.4 кг (XUB2395WSU-B1) Оплата: нал, безнал, кредит.Kns.ruС нами 9 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
Пожаловаться
|12 155 р.
Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-1 22.5"
ТипЖК-монитор, широкоформатныйДиагональ22.5"Разрешение1920x1200 (16:10) Оплата наличными. Товар сертифицированFirst-bt.ruНовый магазин
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
Пожаловаться
|13 948 р.
Монитор 22,5'' Iiyama ProLite XUB2395WSU-1 XUB2395WSU-B1
Монитор 22,5''Xcom-shop.ruС нами 8 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
Пожаловаться
|12 807 р.
Iiyama XUB2395WSU-B1 XUB2395WSU-B1
нал для физ.лиц | безнал. для юр.лиц | оплата картой на сайте(после подтверждения менеджером) Монитор iiyama 22.5" xub2395ws... ещеu-b1 черный ips led 1920x1200 4ms 16:9 1000:1 250cd 178/178 d-sub hdmi displayport usb-hubTech-guide.ruМенее года
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
Пожаловаться
|13 092 р.
|Цены на Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
|Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "
|от 12 155 р.
|9 предложений
|Iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 24 "
|от 19 334 р.
|15 предложений
|
|
|
|
0 товаров на сумму:
от р.