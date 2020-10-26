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Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 " (XUB2395WSU-B1)

Фото - Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "
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от 12 155  до 13 948 р.
  
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Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "
23 "24 "
2018 годдля графикидинамикитонкая рамка
Диагональ:23 "
Разрешение:1920x1200 (16:10)
Матрица:IPS, отклик 4 мс
Частота:75 Гц
Контрастность:1 000:1
Яркость:250 кд/м2
Разъемы:VGA, HDMI, DisplayPort
Функции:Flicker-Free
Фильтр Low Blue Light снижает интенсивность синего свечения, чем уменьшает усталость глаз.
Все  характеристики

Купить Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "

Все цены 9 →

iiyama Монитор iiyama ProLite XUB2395WSU-B1

Доставка от 1 рубля. Кэшбэк до 25%.
Маркетплейс: Goods.ru  Atbook Менее года
Доставка: по Москве
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13 903 р.
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Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1

22.5" (1920x1200), 16:10, TFT IPS, 250 кд/м2, 4 мс, по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, подключение: D-Sub, DisplayPort... еще, USB, черный, 5.4 кг (XUB2395WSU-B1) Оплата: нал, безнал, кредит.
Kns.ruС нами 9 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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12 155 р.
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Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-1 22.5"

ТипЖК-монитор, широкоформатныйДиагональ22.5"Разрешение1920x1200 (16:10) Оплата наличными. Товар сертифицирован
First-bt.ruНовый магазин
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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13 948 р.
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Монитор 22,5'' Iiyama ProLite XUB2395WSU-1 XUB2395WSU-B1

Монитор 22,5''; 1920x1200, 4 мс, 250 кд/м2, 5000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, DisplayPort, VGA, аудио стерео, USB Typ... ещеe A x2, USB Type B, Has, Pivot, SPK Цена для всех видов оплаты:Нл/Бн,Карты,Спасибо,Я-д
Xcom-shop.ruС нами 8 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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12 807 р.
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Iiyama XUB2395WSU-B1 XUB2395WSU-B1

нал для физ.лиц | безнал. для юр.лиц | оплата картой на сайте(после подтверждения менеджером) Монитор iiyama 22.5" xub2395ws... ещеu-b1 черный ips led 1920x1200 4ms 16:9 1000:1 250cd 178/178 d-sub hdmi displayport usb-hub
Tech-guide.ruМенее года
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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13 092 р.
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Модификации Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1

Цены на Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "от 12 155 р.9 предложений
Iiyama ProLite XUB2495WSU-B1 24 "от 19 334 р.15 предложений
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Динамика цен на Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 23 "

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Монитор Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
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