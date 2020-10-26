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iiyama Монитор iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Доставка от 1 рубля. Кэшбэк до 25%. Goods.ru Atbook Маркетплейс: Менее года Доставка: по Москве Пожаловаться 13 903 р. Перейти в магазин Продавец: Atbook

Iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 22.5" (1920x1200), 16:10, TFT IPS, 250 кд/м2, 4 мс, по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°, подключение: D-Sub, DisplayPort ... еще , USB, черный, 5.4 кг (XUB2395WSU-B1) Оплата: нал, безнал, кредит. Kns.ru С нами 9 лет Доставка: по Москве Гарантия: от производителя Пожаловаться 12 155 р. Перейти в магазин

Монитор 22,5'' Iiyama ProLite XUB2395WSU-1 XUB2395WSU-B1 Монитор 22,5'' ; 1920x1200, 4 мс, 250 кд/м2, 5000000:1, 178°/178°, IPS, HDMI, DisplayPort, VGA, аудио стерео, USB Typ ... еще e A x2, USB Type B, Has, Pivot, SPK Цена для всех видов оплаты:Нл/Бн,Ка рты,Спасибо,Я-д Xcom-shop.ru С нами 8 лет Доставка: по Москве Гарантия: от производителя Пожаловаться 12 807 р. Перейти в магазин