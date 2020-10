Цвет Тип ультрабук Дисплей Диагональ экрана 13 " Тип матрицы IPS Покрытие экрана глянцевое Разрешение дисплея 2160x1440 пикс Частота смены кадров 60 Гц Яркость 300 кд/м2 Контрастность 1000 :1 Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) 100 % Датчик освещения Тонкие рамки Процессор Серия Ryzen 5 Модель 3500U Кодовое название Picasso (Zen+) Кол-во ядер 4 Кол-во потоков 8 Тактовая частота 2.1 ГГц Частота TurboBoost / TurboCore 3.7 ГГц Объем кэш памяти 2-го уровня 2048 КБ Объем кэш памяти 3-го уровня 4 МБ Тест 3DMark06 5950 балл(ов) Тест Passmark CPU Mark 7170 балл(ов) Тест SuperPI 1M 12 с Оперативная память Объем оперативной памяти 16 ГБ Тип памяти DDR4 Частота памяти 2400 МГц Кол-во слотов встроенная Видеокарта Тип видеокарты интегрированная Серия видеокарты AMD Radeon Модель видеокарты Vega 8 Тест 3DMark06 12213 балл(ов) Тест 3DMark Vantage P 10294 балл(ов)

Накопитель Тип накопителя SSD M.2 Емкость накопителя 512 ГБ / PCI-E / Поддержка NVMe Разъемы и подключения USB C 3.2 gen1 2 шт Поддержка Alternate Mode Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

NFC-чип / для HUAWEI Share / Мультимедиа Web-камера 1280x720 (HD) Формат звука 2.0 Аудиодекодеры Dolby Atmos Дополнительно сканер отпечатка пальца / совмещен с кнопкой включения /

Клавиатура Подсветка Цвет подсветки белый Конструкция клавиш островного типа Манипулятор тачпад Аккумулятор Емкость батареи 3670 мАч Емкость батареи 42 Вт*ч Напряжение батареи 11.4 В Быстрая зарядка / 50% за 30 минут / Поддержка Power Delivery Общее Предустановленная ОС Windows 10 Home Подключение док-станции / через разъем USB C / Комплектация док-станция / c портами USB 3.0. HDMI, VGA, USB C /

Материал корпуса алюминий Габариты (ШхГхТ) 286x211x15 мм Вес 1.3 кг Официальный сайт consumer.huawei.com Дата добавления на E-Katalog июнь 2020 Маркировка производителя 53011AAX