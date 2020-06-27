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Ноутбук Huawei MateBook 13 AMD [HN-W19R]
от 57 788 до 63 027 р.Cравнить цены 10 →
Дисплей:13 ", 2160x1440 пикс
Процессор:Ryzen 5, 3500U, 2.1 ГГц
Оперативка:16 ГБ
Накопитель:SSD M.2, 512 ГБ
ОС:Windows 10 Home
Вес ноутбука:1.3 кг
Huawei MateBook 13 AMD [HN-W19R]
Ультрабук HUAWEI MateBook 13 HN-W19R, 13", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц,
|59 990 р.
Huawei Ультрабук Huawei MateBook 13 HN-W19R
|57 788 р.
Huawei MateBook 13 2020 R5-3500U 13" 16/512GB (53011AAX) (AMD Ryzen 5 3500
|59 990 р.
HUAWEI MateBook D13 HN-W19R (AMD Ryzen 5 3500U 2.1GHz/8Gb/512Gb SSD/Window
|58 990 р.
Ноутбук Huawei MateBook 13 HN-W19R Выгодный набор + серт. 200Р!!!(AMD Ryze
|63 027 р.
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Не знаю как на intel, но на AMD все ужасно.
Общий внешний вид и только.
Сразу скажу, что почти все положительные отзывы о ноуте продажные. Из коробки ноут лагает! Открытие видео на ютуб с задержкой и фризами! как тебе такое на ноуте за 60к? Так же из коробки обнаружил на крышке царапину и гнутый корпус! батарею держит всего час! Ужасные белые засветы на экране! и плохо работает wi-fi. Цена такому ноуту 30макс! на фото правая часть крепления экрана сильно отстает от корпуса чем слева. Так же нижняя часть корпуса кривая. Смотрите фото
no name: пользуюсь Huawei MateBook 13 AMD менее месяца
Отвратительно!
О них говорить не приходится, так как значительные недостатки всё перекрывают!
Самый главный недостаток это Wi-Fi который постоянно тупит. Соединение не теряет, просто перестаёт работать на 10-15 минут. Включение и выключение не помогает, проблема решается только после перезагрузки этого ублюдочного девайса.
Так же постоянно дребезжит правый, именно правый динамик. Это сильно раздражает.
Качество сборки ужасное, аккумулятор держит 3-4 часа.
Ноут взял для командировок. Компактный, почти легкий, удобный для работы формат экрана, быстрый, ну и красивый. К сожалению только после покупки выяснил время автономности. Скромные 4 часа интернета и еще меньше просмотра Youtube.
Но учитывая, что достался мне он за 40 с учетом скидки, кешбека и бонусов, то это прекрасное приобретение, которое приносит пока исключительно приятные ощущения.
Качество изготовления. Алюминий и стекло. Ощущения как от премиального устройства.
Производительность избыточная для офисных задач. Для монтажа видео или работы с графикой - недостаточна для комфорта.
Экран глянцевый. Формат удобный для web-серфинга и работы с офисными программами.
Клавиатура с подсветкой. Очень приятные клавиши. Ничего не продавливается и не издает лишнего шума.
Сенсор отпечатка. За это отдельное спасибо. Нет необходимости вводить пароль.
Компактность в размерах.
Быстрый коннект с huawei/honor.
Вес. 1,3 кг это конечно 3+ как было лет 15 назад. Но у меня есть teclast f5 1,1 кг и я скажу что эти 200 грамм имеют значение и влияют на модель использования устройства. Текласт я чаще могу просто держать одной рукой и печатать другой. +200 грамм и пара сантиметров в габаритах и ноут уже хочется скорее поставить на ровную поверхность...
БАТАРЕЯ. всего 4 часа. Если настроить, то не более 5.5 ч. Не 11 часов, как говорят в некоторых обзорах. В плюсах конечно быстрая зарядка и скорее всего возможно подобрать powerbank.
Михаил: пользуюсь Huawei MateBook 13 AMD менее месяца