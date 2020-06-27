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Ноутбук Huawei MateBook 13 AMD [HN-W19R] (53011AAX)

Фото - Ноутбук Huawei MateBook 13 AMD (HN-W19R)
Видео 2  Фото 12
от 57 788  до 63 027 р.
  
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2020 годультрабукхороший sRGBSSD M.2быстрая зарядкасканер отпечаткаподсветкадок-станция
Дисплей:13 ", 2160x1440 пикс
Процессор:Ryzen 5, 3500U, 2.1 ГГц
Оперативка:16 ГБ
Накопитель:SSD M.2, 512 ГБ
ОС:Windows 10 Home
Вес ноутбука:1.3 кг
в списокмои списки
Модификации Huawei MateBook 13 AMD 1
Характеристики
Huawei MateBook 13 AMD [HN-W19R]
2020 годультрабукхороший sRGBSSD M.2быстрая зарядкасканер отпечаткаподсветкадок-станция
Цвет
Типультрабук
Дисплей
Диагональ экрана13 "
Тип матрицыIPS
Покрытие экранаглянцевое
Разрешение дисплея2160x1440 пикс
Частота смены кадров60 Гц
Яркость300 кд/м2
Контрастность1000 :1
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB)100 %
Датчик освещения
Тонкие рамки
Процессор
СерияRyzen 5
Модель3500U
Кодовое названиеPicasso (Zen+)
Кол-во ядер4
Кол-во потоков8
Тактовая частота2.1 ГГц
Частота TurboBoost / TurboCore3.7 ГГц
Объем кэш памяти 2-го уровня2048 КБ
Объем кэш памяти 3-го уровня4 МБ
Тест 3DMark065950 балл(ов)
Тест Passmark CPU Mark7170 балл(ов)
Тест SuperPI 1M12 с
Оперативная память
Объем оперативной памяти16 ГБ
Тип памятиDDR4
Частота памяти2400 МГц
Кол-во слотоввстроенная
Видеокарта
Тип видеокартыинтегрированная
Серия видеокартыAMD Radeon
Модель видеокартыVega 8
Тест 3DMark0612213 балл(ов)
Тест 3DMark Vantage P10294 балл(ов)
Накопитель
Тип накопителяSSD M.2
Емкость накопителя512 ГБ / PCI-E /
Поддержка NVMe
Разъемы и подключения
USB C 3.2 gen12 шт
Поддержка Alternate Mode
Wi-FiWi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
NFC-чип / для HUAWEI Share /
Мультимедиа
Web-камера1280x720 (HD)
Формат звука2.0
АудиодекодерыDolby Atmos
Дополнительносканер отпечатка пальца / совмещен с кнопкой включения /
Клавиатура
Подсветка
Цвет подсветкибелый
Конструкция клавишостровного типа
Манипулятортачпад
Аккумулятор
Емкость батареи3670 мАч
Емкость батареи42 Вт*ч
Напряжение батареи11.4 В
Быстрая зарядка / 50% за 30 минут /
Поддержка Power Delivery
Общее
Предустановленная ОСWindows 10 Home
Подключение док-станции / через разъем USB C /
Комплектациядок-станция / c портами USB 3.0. HDMI, VGA, USB C /
Материал корпусаалюминий
Габариты (ШхГхТ)286x211x15 мм
Вес1.3 кг
Официальный сайтconsumer.huawei.com
Дата добавления на E-Katalogиюнь 2020
Маркировка производителя
53011AAX

С помощью HUAWEI Share, используя NFC, вы сможете в одно касание подключить свой смартфон Honor или Huawei к ноутбуку и передавать, редактировать файлы или транслировать экран смартфона.
В комплект входит док-станция Huawei MateDock 2 и зарядное устройство 65 Вт с разъемом USB-C.
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Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Где купить MateBook 13 AMD [HN-W19R]
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Ультрабук HUAWEI MateBook 13 HN-W19R, 13", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц,

Citilink.ru
С нами 4 годаДоставка: по Москве Гарантия: от производителя
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59 990 р. 
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Huawei Ультрабук Huawei MateBook 13 HN-W19R

Маркетплейс: Goods.ru  Эльдорадо
Менее годаДоставка: по Москве
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57 788 р. 
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Huawei MateBook 13 2020 R5-3500U 13" 16/512GB (53011AAX) (AMD Ryzen 5 3500

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59 990 р. 
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Менее годаДоставка: по Москве Гарантия: от производителя
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58 990 р. 
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Ноутбук Huawei MateBook 13 HN-W19R Выгодный набор + серт. 200Р!!!(AMD Ryze

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С нами 8 летДоставка: по Москве Гарантия: от производителя
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63 027 р. 
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еще предложения 5
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АксессуарыВсе аксессуары для Huawei HN-W19R →
Отзывы 4
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2
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2
Не покупайте этот ноут!
  #
Не знаю как на intel, но на AMD все ужасно.
Общий внешний вид и только.
Сразу скажу, что почти все положительные отзывы о ноуте продажные. Из коробки ноут лагает! Открытие видео на ютуб с задержкой и фризами! как тебе такое на ноуте за 60к? Так же из коробки обнаружил на крышке царапину и гнутый корпус! батарею держит всего час! Ужасные белые засветы на экране! и плохо работает wi-fi. Цена такому ноуту 30макс! на фото правая часть крепления экрана сильно отстает от корпуса чем слева. Так же нижняя часть корпуса кривая. Смотрите фото
no nameпользуюсь Huawei MateBook 13 AMD менее месяца
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НЕ ПОКУПАТЬ!
  #
Отвратительно!
О них говорить не приходится, так как значительные недостатки всё перекрывают!
Самый главный недостаток это Wi-Fi который постоянно тупит. Соединение не теряет, просто перестаёт работать на 10-15 минут. Включение и выключение не помогает, проблема решается только после перезагрузки этого ублюдочного девайса.
Так же постоянно дребезжит правый, именно правый динамик. Это сильно раздражает.
Качество сборки ужасное, аккумулятор держит 3-4 часа.
Роман Мишин
Комментарии 1
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Must have для обладателей Huawei Honor
  #
Ноут взял для командировок. Компактный, почти легкий, удобный для работы формат экрана, быстрый, ну и красивый. К сожалению только после покупки выяснил время автономности. Скромные 4 часа интернета и еще меньше просмотра Youtube.
Но учитывая, что достался мне он за 40 с учетом скидки, кешбека и бонусов, то это прекрасное приобретение, которое приносит пока исключительно приятные ощущения.
Качество изготовления. Алюминий и стекло. Ощущения как от премиального устройства.
Производительность избыточная для офисных задач. Для монтажа видео или работы с графикой - недостаточна для комфорта.
Экран глянцевый. Формат удобный для web-серфинга и работы с офисными программами.
Клавиатура с подсветкой. Очень приятные клавиши. Ничего не продавливается и не издает лишнего шума.
Сенсор отпечатка. За это отдельное спасибо. Нет необходимости вводить пароль.
Компактность в размерах.
Быстрый коннект с huawei/honor.
Вес. 1,3 кг это конечно 3+ как было лет 15 назад. Но у меня есть teclast f5 1,1 кг и я скажу что эти 200 грамм имеют значение и влияют на модель использования устройства. Текласт я чаще могу просто держать одной рукой и печатать другой. +200 грамм и пара сантиметров в габаритах и ноут уже хочется скорее поставить на ровную поверхность...
БАТАРЕЯ. всего 4 часа. Если настроить, то не более 5.5 ч. Не 11 часов, как говорят в некоторых обзорах. В плюсах конечно быстрая зарядка и скорее всего возможно подобрать powerbank.
Михаилпользуюсь Huawei MateBook 13 AMD менее месяца
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Показано 3 из 4 отзыва
еще 1  отзыв
Видеообзоры
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Динамика цен на Huawei MateBook 13 AMD [HN-W19R]

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Ноутбук Huawei HN-W19R
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