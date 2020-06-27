Must have для обладателей Huawei Honor Качество изготовления. Алюминий и стекло. Ощущения как от премиального устройства.

Производительность избыточная для офисных задач. Для монтажа видео или работы с графикой - недостаточна для комфорта.

Экран глянцевый. Формат удобный для web-серфинга и работы с офисными программами.

Клавиатура с подсветкой. Очень приятные клавиши. Ничего не продавливается и не издает лишнего шума.

Сенсор отпечатка. За это отдельное спасибо. Нет необходимости вводить пароль.

Компактность в размерах.

Быстрый коннект с huawei/honor. Вес. 1,3 кг это конечно 3+ как было лет 15 назад. Но у меня есть teclast f5 1,1 кг и я скажу что эти 200 грамм имеют значение и влияют на модель использования устройства. Текласт я чаще могу просто держать одной рукой и печатать другой. +200 грамм и пара сантиметров в габаритах и ноут уже хочется скорее поставить на ровную поверхность...

БАТАРЕЯ. всего 4 часа. Если настроить, то не более 5.5 ч. Не 11 часов, как говорят в некоторых обзорах. В плюсах конечно быстрая зарядка и скорее всего возможно подобрать powerbank. Михаил : пользуюсь Huawei MateBook 13 AMD менее месяца Обсудить