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Монитор Asus MB16AC 16 " (90LM0381-B01170)

Фото - Монитор Asus MB16AC 16 "
Видео 3  Фото 16
от 18 550  до 25 484 р.
  
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Asus MB16AC 16 "
2017 год
Диагональ:16 "
Разрешение:1920x1080 (16:9)
Матрица:IPS, отклик 4 мс
Частота:60 Гц
Контрастность:800:1
Яркость:220 кд/м2
Разъемы:USB C
Функции:Flicker-Free
Все  характеристики

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Все цены 38 →

ASUS Монитор Asus MB16AC

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Маркетплейс: Goods.ru  Ресурс-Медиа Менее года
Доставка: по Москве
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20 600 р.
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Монитор ASUS Portable MB16ACE 15.6", темно-серый [90lm0381-b04170] 90LM038

Клубные цены ещё ниже. Присоединяйтесь! экран: 15.6", частота: 60Гц, матрица IPS с разрешением 1920x1080, отношением сторон 1... еще6:9, яркостью 250кд/м2, временем отклика (GTG) 5мс
Citilink.ruС нами 4 года
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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22 780 р.
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ASUS MB16AC 15.6" (черный)

Svyaznoy.ruС нами 10 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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21 290 р.
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Asus ASUS MB16AC

15.6" (1920x1080), 16:9, TFT IPS, 220 кд/м2, 800:1, подключение: USB Type-C, черный, 0.78 кг (90LM0381-B01170) Авторизованный... ещепартнер ASUS.
Kns.ruС нами 9 лет
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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20 104 р.
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ASUS 90LM0381-B01170

МОНИТОР 15.6" ASUS MB16AC Black (IPS, LED, Wide, 1920x1080, 160°/160°, 200 cd/m, 800:1, +USB, )
Ofitrade.ruНовый магазин
Доставка: по Москве
Гарантия: от производителя
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20 468 р.
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Вопросы 2 Задать вопрос →
anonim
5 декабря 2019, 13:41
Какая плотность пикселей? #
Говорят' что неразличимая для глаза пикселизация 300 ppi , хочу узнать сколько на этом.
Ответы 1
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Ярослав
11 декабря 2017, 13:36
Источник видео при подключении к пк #
Собираюсь сделать мощную сборку mini-itx пк и хотел бы к нему приобрести этот монитор, так как все время в разъездах. Так вот. При подключении по USB type-C какой источник будет использоваться. Видеоядро i7 8700k или gtx 1080ti. Переживаю, что не смогу после работы поиграть в игрушки и расслабиться.
Ответы 1
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Динамика цен на Asus MB16AC 16 "

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