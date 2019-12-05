Монитор Asus MB16AC

Источник видео при подключении к пк #

Собираюсь сделать мощную сборку mini-itx пк и хотел бы к нему приобрести этот монитор, так как все время в разъездах. Так вот. При подключении по USB type-C какой источник будет использоваться. Видеоядро i7 8700k или gtx 1080ti. Переживаю, что не смогу после работы поиграть в игрушки и расслабиться.