Москва
Популярные модели
Статьи, обзоры, рекомендацииВсе материалы
Контент — наше все: ТОП-5 ноутбуков для для фото- и видеообработки
Пятерка ноутбуков, которые идеально подходят для обработки фотографий, 3D моделирования, редактирования видео и пр
Пятерка велосипедов для гонок по пересеченной местности
Велопокатушки в стиле «экшн» по холмам и горам, как залог отличного времяпрепровождения
В эфире с комфортом: ТОП-5 микрофонов для стриминга
Лучшие компьютерные и студийные USB микрофоны для потокового вещания
ТОП-5 процессоров AMD 2019 года
Пятерка лучших чипов Ryzen нового поколения для любого кошелька
«Полный фарш»: пятерка производительных электромясорубок
Обзор популярных моделей мясорубок с производительностью переработки мяса на фарш свыше 2 кг/мин
Всегда на связи: ТОП-5 переносных Wi-Fi точек
Пятерка портативных роутеров, которые помогут в три клика развернуть Wi-Fi за городом
Вжик-вжик — и готово: ТОП-5 ручных сетевых дисковых пил
Выбираем переносную циркулярку для пиления сырых и высушенных досок, фанеры, ДСП и МДФ в мастерской или на стройке
Какой смартфон Samsung выбрать. Серии телефонов A, M, S, Note и Fold
Разбираемся в изменениях ассортимента Samsung, чтобы лучше понимать, какой смартфон нужен именно вам
Каталог товаров
Связь и гаджетыМобильные, Планшеты, Приставки, Action камеры, Квадрокоптеры (дроны), Умные часы, Powerbank, Наушники, ...
Компьютерная техникаНоутбуки, Планшеты, Мониторы, ПК, Комплектующие, Приставки, Wi-Fi, Клавиатуры, ...
Офис и канцелярияМФУ, Принтеры, Картриджи, Бумага, Проекторы, Факсы, Проводные телефоны, Канцелярия, ...
Фото и видеосъемкаФотоаппараты, Объективы, Вспышки, Action камеры, Видеокамеры, Карты памяти, Штативы, Аккумуляторы и батарейки, Cтудийное оборудование, ...
TV и видеоТелевизоры, Мониторы, Подставки, крепления, Медиаплееры, Тюнеры, Проекторы, Проекционные экраны, ...
АудиотехникаАкустика, Колонки, Hi-Fi и Hi-End, Портативные колонки, MP3-плееры, Наушники, Гарнитуры, Микрофоны, ...
Крупная бытовая техникаВстраиваемая техника, Мелкая бытовая техника, Стиральные машины, Холодильники, Плиты, Вытяжки, Духовки, Пылесосы, ...
Мелкая бытовая техникаКофеварки и кофемашины, Электрочайники, Комбайны, Миксеры и блендеры, Мясорубки, Соковыжималки, Хлебопечки, Мультиварки, Фены, ...
Климат и водоснабжениеКондиционеры, Вентиляторы, Обогреватели, Водонагреватели, Увлажнители, Котлы, Радиаторы, Камины, ...
Детские товары и игрушкиКоляски, Кроватки, Пеленальные столики, Стульчики для кормления, Подгузники, Автокресла, Велосипеды, Игрушки и развлечения, РУ модели, ...
Авто и мотоШины, Диски, Навигаторы, Видеорегистраторы, Сигнализации, Магнитолы, Аккумуляторы, Автомасла, ...
Инструмент и садовая техникаЭлектроинструмент, Генераторы, Сварочные аппараты, Строительство, Ручной инструмент, Садовая техника, Лестница, ...
Туризм и рыбалкаПалатки, Спальные мешки, Горелки, Фонарики, Термосы, Удилища, Катушки, Мангалы и барбекю, ...
Спорт и активный отдыхВелосипеды, Ролики, Скейтборды, Тренажеры, Лыжи, Коньки, Action камеры, Спорт питание, ...
Дом и ремонтСантехника, Ремонт, Посуда, Мебель, Матрасы, Декор, Охрана и умный дом, Зоотовары, Чемоданы, ...
Часы, украшения и аксессуарыНаручные часы, Умные часы, Ювелирные украшения, Сувениры, Женские сумки, Зонты, Чемоданы, Сумки дорожные, ...
Как пользоваться сайтом?
E-Katalog — многофункциональный сервис поиска товаров в интернет-магазинах и сравнения цен. Он охватывает самые разнообразные категории товаров: электроника, компьютеры, бытовая техника, автотовары, оборудование для ремонта и строительства, туристическое снаряжение, детские товары и многое другое.
Наша задача - помочь покупателю быстро и удобно найти самое выгодное предложение. Для тех, кто определяется с выбором, в каждом разделе есть подбор по параметрам и возможность сравнить товары между собой. Доступен и удобный текстовый поиск, позволяющий искать как нужные разделы, так и конкретные товары по названию. А на странице каждой модели есть подробная информация, которая поможет принять решение: описание, технические характеристики, фото и видео, полезные ссылки и отзывы. Там же находится блок «Где купить?» со списком интернет-магазинов, ценами и прямыми ссылками на страницу покупки.

К системе E-Katalog подключено более 1000 магазинов, данные по которым постоянно обновляются. Благодаря этому вы сможете не только выбрать подходящий товар, но и купить его по самым выгодным условиям!
Новинки
Lenovo S145-15IGM 81MX0035RASensei Nordik Inverter SAC-24HSWN/XIApollo Endutrax MD 13 R22.5 156KIntertool Storm ET-8094Lenovo S145-15IGM 81MX002URAMPM 217-CZ-18Telwin Mastermig 500Canon RP-108 8568B001Sensei Nordik Inverter SAC-18HSWN/XIApollo Endutrax MA 13 R22.5 156KLenovo S145-15AST 81N30072RASensei Nordik Inverter SAC-12HSWN/XIApollo Endutrax MA 385/65 R22.5 164KCanon C-EXV59 3760C002Apollo Endurace RT 385/65 R22.5 164KAtaman M2R 424/SLApollo Endurace RT 245/70 R17.5 143JClear Fit IT 1000Sensei Nordik Inverter SAC-09HSWN/XIApollo Endurace RT 215/75 R17.5 135JLenovo L340-17IRH 81LL00AXRAExpert Power EKS-8010Lenovo L340-17IRH 81LL00ANRAApollo Endurace RD 235/75 R17.5 132MLenovo L340-17IRH 81LL00ALRALenovo L340-15IRH 81LK010QRAApollo Endurace RD 315/80 R22.5 156LApollo Endurace RD 315/70 R22.5 154LITALERI MC.205 Veltro (1:72)Domotec SF-400Apollo Endurace RD 215/75 R17.5 126MFaber Cubia Isola Plus EV8 X A90Lenovo L340-15IRH 81LK00DARAFaber Cubia Isola Plus EV8 X A60Apollo Endurace RA 295/80 R22.5 154M
E-Katalog — каталог описаний и цен на бытовую и компьютерную технику, электронику, товары для дома и офиса. Наша задача — помочь подобрать и купить нужную модель по лучшей цене в интернет-магазинах. В каталоге можно найти всю необходимую для выбора информацию — сравнение товаров, подбор моделей по параметрам, подробные описания, поиск товара по названию, отзывы пользователей, фотогалереи товаров, глоссарий терминов, обзоры, инструкции, рейтинг товаров, рекомендации экспертов, каталог брендов и много другое. Перепечатка любых материалов разрешена только с письменного согласия редакции.
Как нам позвонитьРазмещение прайс-листовКонфиденциальностьВопросы и пожелания по сайту