Как пользоваться сайтом?

E-Katalog — многофункциональный сервис поиска товаров в интернет-магазинах и сравнения цен. Он охватывает самые разнообразные категории товаров: электроника, компьютеры, бытовая техника, автотовары, оборудование для ремонта и строительства, туристическое снаряжение, детские товары и многое другое.

Наша задача - помочь покупателю быстро и удобно найти самое выгодное предложение. Для тех, кто определяется с выбором, в каждом разделе есть подбор по параметрам и возможность сравнить товары между собой. Доступен и удобный текстовый поиск, позволяющий искать как нужные разделы, так и конкретные товары по названию. А на странице каждой модели есть подробная информация, которая поможет принять решение: описание, технические характеристики, фото и видео, полезные ссылки и отзывы. Там же находится блок «Где купить?» со списком интернет-магазинов, ценами и прямыми ссылками на страницу покупки.К системе E-Katalog подключено более 1000 магазинов, данные по которым постоянно обновляются. Благодаря этому вы сможете не только выбрать подходящий товар, но и купить его по самым выгодным условиям!